Рудак Федор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудак Федор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудак Сергей

Мать: Сафронова Снежана Сергеевна

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