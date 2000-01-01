(Силина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Силина) Татьяна

(Силина) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1990

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1990

Отец: Силин Виктор

Мать: Вера

Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close