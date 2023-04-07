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Зотов Филипп Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1914

Дата смерти

07.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1914

Отец: Зотов Игнатий Васильевич

Мать: Зотова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
07.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Таисия Арсентьевна

Рождение ребёнка
05.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Таисия Арсентьевна

Рождение ребёнка
15.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Таисия Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Таисия Арсентьевна

Смерть
07.11.1988
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