Зотов Филипп Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1914
Дата смерти07.11.1988
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1914
Рождение ребёнка
07.07.1942
Рождение ребёнка
05.04.1946
Рождение ребёнка
15.02.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1988