Куперман (Лебедев) Александр Львович
Место рождения
Дата рождения08.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1979
Отец: Куперман Лев
Мать: Лебедева Галина
Бракосочетание
20.12.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.2009
Сын: Куперманн Давид Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.2012
Сын: Куперманн Даниэль Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности