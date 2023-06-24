Куперман (Лебедев) Александр Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуперман (Лебедев) Александр Львович

Куперман (Лебедев) Александр Львович

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

08.03.1979

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1949 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1979

Отец: Куперман Лев

Мать: Лебедева Галина

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
20.12.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.2009

Сын: Куперманн Давид Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.02.2012

Сын: Куперманн Даниэль Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.