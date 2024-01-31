Галов Григорий Павлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785 ст.
Отец: Галов Павел Савельев
Мать: Галова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галова Дарья
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Дочь: (Галова) Алёна Григорьева
Мать ребёнка: Галова Дарья
Рождение ребёнка
1815 ст.
Мать ребёнка: Галова Дарья
Смерть
Неизвестно