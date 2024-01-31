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Галов Григорий Павлов

Место рождения

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Вычислено 1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1764 г.р.

Мать

Вычислено 1761 г.р.

Жена

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785 ст.

Отец: Галов Павел Савельев

Мать: Галова Аксинья

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галова Дарья

Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: (Галова) Алёна Григорьева

Мать ребёнка: Галова Дарья

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Галов Владимир Григорьев

Мать ребёнка: Галова Дарья

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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