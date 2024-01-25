Зворигина Марина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворигина Марина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1965

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1965

Отец: Кучеров Леонид Асафович

Мать: Кучерова Людмила Васильевна

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