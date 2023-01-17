Гуслистов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1949
Дата смерти17.07.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1967 по 1980
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
17.07.1980
Куреваниха, Устюженский муниципальный район, Вологодская область