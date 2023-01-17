Гуслистов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуслистов Николай Васильевич

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

04.08.1949

Дата смерти

17.07.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1967 по 1980
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
17.07.1980
Куреваниха, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
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