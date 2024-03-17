Деева (Саввина) Мария Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деева (Саввина) Мария Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Саввин Игнат Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деева Людмила Никаноровна

Отец ребёнка: Деев Никанор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деева Серафима Никаноровна

Отец ребёнка: Деев Никанор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деев Никанор

Рождение ребёнка
1932

Сын: Деев Александр Никанорович

Отец ребёнка: Деев Никанор

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Деева Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Деев Никанор

Смерть
Неизвестно

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