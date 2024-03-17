Деева (Саввина) Мария Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Саввин Игнат Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деева Людмила Никаноровна
Отец ребёнка: Деев Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деева Серафима Никаноровна
Отец ребёнка: Деев Никанор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деев Никанор
Рождение ребёнка
1932
Сын: Деев Александр Никанорович
Отец ребёнка: Деев Никанор
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Деева Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Деев Никанор
Смерть
Неизвестно