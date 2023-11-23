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Марфа Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Великосельский Гавриил Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Иоаннов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Прасковья Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Иоаннов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ирина Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Иоаннов

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Иоаннов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Иоаннов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Гавриил Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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