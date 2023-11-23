Марфа Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Великосельский Гавриил Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Прасковья Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ирина Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гавриил Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Иоаннов
Смерть
Неизвестно