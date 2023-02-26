MEYER (MEHLINGER) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1635
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1662
Муж: Meyer Pierre
Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
Около 1664
Дочь: Zingerle Catherine
Отец ребёнка: Meyer Pierre
Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
Неизвестно