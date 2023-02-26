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MEYER (MEHLINGER) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1635

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1630 и 1640 г.р.

Дети

Около 1664 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1662

Муж: Meyer Pierre

Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
Около 1664

Дочь: Zingerle Catherine

Отец ребёнка: Meyer Pierre

Ormersviller, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
Неизвестно
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