Александрова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1898

Дочь: Сальникова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1902

Сын: Сальников Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1904

Сын: Сальников Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1905

Сын: Сальников Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сальников Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сальников Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1912

Дочь: Сальникова Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1912

Дочь: Сальникова Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1915

Дочь: Сальникова Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно

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