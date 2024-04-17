Александрова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1898
Дочь: Сальникова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1902
Сын: Сальников Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1904
Сын: Сальников Павел Матвеевич
Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1905
Сын: Сальников Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сальников Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1912
Дочь: Сальникова Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1912
Дочь: Сальникова Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1915
Дочь: Сальникова Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Сальников Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно