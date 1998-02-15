Федотов Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти24.05.1933
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
09.02.1918
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.12.1918
Сын: Федотов Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Куликова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
03.10.1924
Дочь: Федотова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Куликова Надежда Петровна
Ленинград
Смерть
24.05.1933