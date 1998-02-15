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Федотов Яков Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

24.05.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Федотов Василий Андреевич

Мать: Федотова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
09.02.1918

Жена: Куликова Надежда Петровна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.12.1918

Сын: Федотов Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Куликова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
03.10.1924

Дочь: Федотова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Куликова Надежда Петровна

Ленинград
Смерть
24.05.1933
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