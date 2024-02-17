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Tsvetkov Aleksey

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1961

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1961

Отец: Tzvetkov Vyacheslav

Мать: Tsvetkova Svetlana

Рождение ребёнка
20.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Novosibirsk, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2013
Novosibirsk, Russia
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