Tsvetkov Aleksey
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1961
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1961
Отец: Tzvetkov Vyacheslav
Мать: Tsvetkova Svetlana
Рождение ребёнка
20.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Novosibirsk, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2013
Novosibirsk, Russia