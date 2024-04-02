Ахметзянов Мухаммадсафа Ахмаджан улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметзянов Мухаммадсафа Ахмаджан улы

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
03.07.1896

Жена: Сабитова Гильмижамал Сабит кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Гильмижамал дочь земледельца ясачного мусульманина Сабита Ахмади углы из дер.Ст.Роман 19 лет, вдова и Мухаммадсафа Ахмаджан углы из дер.Сарсаз 35 лет. 3 никах жениха. 2 никах невесты. Никах читал Имам... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабитова Гильмижамал Сабит кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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