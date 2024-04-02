Ахметзянов Мухаммадсафа Ахмаджан улы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Никах
03.07.1896
Гильмижамал дочь земледельца ясачного мусульманина Сабита Ахмади углы из дер.Ст.Роман 19 лет, вдова и Мухаммадсафа Ахмаджан углы из дер.Сарсаз 35 лет. 3 никах жениха. 2 никах невесты. Никах читал Имам... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно