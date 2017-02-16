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Шевченко Анна Алксеевна
Шевченко Анна Алксеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.02.2017
Пол
Женский
Отец
Панус Алексей Николаевич
1979 г.р.
Мать
Шевченко Оксана Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.2017
Отец:
Панус Алексей Николаевич
Мать:
Шевченко Оксана Владимировна
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