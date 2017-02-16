Шевченко Анна Алксеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Анна Алксеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.2017

Отец: Панус Алексей Николаевич

Мать: Шевченко Оксана Владимировна

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