Кобрин Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобрин Вячеслав Михайлович

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

11.04.1958

Дата смерти

23.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1984 по 1989
Эстония
Место жительства
С 1989
Канада
Смерть
23.04.2016
г. Мануэль-Антонио, Коста-Рика
Место жительства
По 2016
г. Мануэль-Антонио, Коста-Рика
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