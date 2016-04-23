Кобрин Вячеслав Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.04.1958
Дата смерти23.04.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1984 по 1989
Эстония
Место жительства
С 1989
Канада
Смерть
23.04.2016
г. Мануэль-Антонио, Коста-Рика
Место жительства
По 2016
г. Мануэль-Антонио, Коста-Рика