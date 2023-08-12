Цховребадзе Гиви Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цховребадзе Людмила
Рождение ребёнка
29.02.1988
Сын: Цховребадзе Димитри Гивович
Мать ребёнка: Цховребадзе Людмила
Рождение ребёнка
08.04.1990
Дочь: Цховребадзе Нино Гивовна
Мать ребёнка: Цховребадзе Людмила
Рождение ребёнка
24.08.1998
Дочь: Цховребадзе Кристина Гивовна
Мать ребёнка: Цховребадзе Людмила
Рождение ребёнка
06.07.2006
Сын: Цховребадзе Владимер Гивович
Мать ребёнка: Цховребадзе Людмила