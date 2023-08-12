Цховребадзе Гиви Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦховребадзе Гиви Семёнович

Цховребадзе Гиви Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1954

Отец: Цховребадзе Симон Васильевич

Мать: Кикнадзе Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цховребадзе Людмила

Рождение ребёнка
29.02.1988

Сын: Цховребадзе Димитри Гивович

Мать ребёнка: Цховребадзе Людмила

Рождение ребёнка
08.04.1990

Дочь: Цховребадзе Нино Гивовна

Мать ребёнка: Цховребадзе Людмила

Рождение ребёнка
24.08.1998

Дочь: Цховребадзе Кристина Гивовна

Мать ребёнка: Цховребадзе Людмила

Рождение ребёнка
06.07.2006

Сын: Цховребадзе Владимер Гивович

Мать ребёнка: Цховребадзе Людмила

Мы используем куки для улучшения работы сайта.