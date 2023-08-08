Панков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панков Александр
Бракосочетание
2009
Рождение ребёнка
26.12.2011
Дочь: Панкова Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Панкова Елена Станиславовна
Рождение ребёнка
11.04.2014
Дочь: Панкова Полина Владимировна
Мать ребёнка: Панкова Елена Станиславовна
Рождение ребёнка
20.06.2018
Сын: Панков Матвей Владимирович
Мать ребёнка: Панкова Елена Станиславовна