Панков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панков Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панков Александр

Мать: Панкова Любовь Васильевна

Бракосочетание
2009

Жена: Панкова Елена Станиславовна

Рождение ребёнка
26.12.2011

Дочь: Панкова Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Панкова Елена Станиславовна

Рождение ребёнка
11.04.2014

Дочь: Панкова Полина Владимировна

Мать ребёнка: Панкова Елена Станиславовна

Рождение ребёнка
20.06.2018

Сын: Панков Матвей Владимирович

Мать ребёнка: Панкова Елена Станиславовна

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