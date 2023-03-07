Кудрявцев Иван (Ивашко) Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Иван (Ивашко) Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Кудрявцев Степан (Стенка) Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Кудрявцев Федор (Фетка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Кудрявцев Василий (Васка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1633

Сын: Кудрявцев Иван (Ивашко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Кудрявцев Никита Иванов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Кудрявцев Петр (Петрушка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Кудрявцев Тимофей (Тимка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646
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