Кудрявцев Иван (Ивашко) Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Кудрявцев Степан (Стенка) Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Кудрявцев Федор (Фетка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Кудрявцев Василий (Васка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1633
Сын: Кудрявцев Иван (Ивашко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1635
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Кудрявцев Петр (Петрушка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1639
Сын: Кудрявцев Тимофей (Тимка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646