Темирова (Лохова) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиОколо 1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Лохов Дмитрий Васильевич
Мать: Лохова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Темиров Андрей Аркадьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1920
Работа или профессия
Неизвестно
Фармацевт
Смерть
Около 1955