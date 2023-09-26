Темирова (Лохова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТемирова (Лохова) Нина Дмитриевна

Темирова (Лохова) Нина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Около 1955

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1865 г.р.

Муж

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Лохов Дмитрий Васильевич

Мать: Лохова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Темиров Андрей Аркадьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Темиров Андрей Аркадьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Фармацевт
Смерть
Около 1955
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close