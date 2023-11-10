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Птица Александр Онисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

02.07.1895

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Птица Онисим Матфеев

Мать: не указана

Смерть
02.07.1895
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