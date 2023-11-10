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Птица Александр Онисимович
Птица Александр Онисимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Дата смерти
02.07.1895
Пол
Мужской
Отец
Птица Онисим Матфеев
1850 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Птица Онисим Матфеев
Мать: не указана
Смерть
02.07.1895
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