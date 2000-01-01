Нестерюк Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерюк Эдуард

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестерюк Владимир Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.1983

Дочь: Нестерюк Анастасия Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1984

Сын: Нестерюк Артур Эдуардович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арнст Лидия Артуровна

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