Нестерюк Эдуард
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нестерюк Владимир Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.1983
Дочь: Нестерюк Анастасия Эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1984
Сын: Нестерюк Артур Эдуардович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арнст Лидия Артуровна