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Супрунова Ирина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1925

Дата смерти

08.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Супрунов Николай Максимович

Отец ребёнка: Супрунов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супрунов Геннадий

Рождение ребёнка
01.08.1949

Дочь: Медведева (Супрунова) Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Супрунов Максим

Рождение ребёнка
09.10.1953

Сын: Супрунов Александр Максимович

Отец ребёнка: Супрунов Максим

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Супрунова Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Супрунов Геннадий

Рождение ребёнка
12.03.1968

Дочь: Козлова (Супрунова) Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Супрунов Геннадий

Смерть
08.05.2019

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