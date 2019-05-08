Супрунова Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1925
Дата смерти08.05.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Супрунов Николай Максимович
Отец ребёнка: Супрунов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Супрунов Геннадий
Рождение ребёнка
01.08.1949
Дочь: Медведева (Супрунова) Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Супрунов Максим
Рождение ребёнка
09.10.1953
Сын: Супрунов Александр Максимович
Отец ребёнка: Супрунов Максим
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Супрунова Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Супрунов Геннадий
Рождение ребёнка
12.03.1968
Дочь: Козлова (Супрунова) Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Супрунов Геннадий
Смерть
08.05.2019