Давлетшин Карим Ильсурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшин Карим Ильсурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.2016

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2016

Отец: Давлетшин Ильсур Миниахматович

Мать: не указана

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