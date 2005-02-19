Меркурьев Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1937
Дата смерти19.02.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1937
Рождение ребёнка
18.04.1962
Дочь: Сафронова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Меркурьева Капитолина Федоровна
Рождение ребёнка
08.09.1966
Дочь: Лебедева Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Меркурьева Капитолина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2005