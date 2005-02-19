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Меркурьев Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1937

Дата смерти

19.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1937

Отец: Меркурьев Дмитрий Иванович

Мать: Меркурьева Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
18.04.1962

Дочь: Сафронова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Меркурьева Капитолина Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1966

Дочь: Лебедева Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Меркурьева Капитолина Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркурьева Капитолина Федоровна

Смерть
19.02.2005
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