Юсупов Шакир Салахетдинович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Юсупов Салахетдин Хайретдинович
Мать: Юсупова Минигуль
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
03.03.1929
Рождение ребёнка
03.03.1929
Рождение ребёнка
11.02.1932
Рождение ребёнка
1936
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно