Юсупов Шакир Салахетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Шакир Салахетдинович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Юсупов Салахетдин Хайретдинович

Мать: Юсупова Минигуль

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова (Рахимова) Шамсиямал Хафиятулловна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Рахимова) Шамсиямал Хафиятулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Рахимова) Шамсиямал Хафиятулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Рахимова) Шамсиямал Хафиятулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Рахимова) Шамсиямал Хафиятулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова (Рахимова) Шамсиямал Хафиятулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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