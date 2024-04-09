(Арсениева (Азариева)) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Арсениева (Азариева)) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1897

Муж: Филиппов Афанасий

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Афанасьева) Иустинъя

Отец ребёнка: Филиппов Афанасий

Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Афанасьев Григорий

Отец ребёнка: Филиппов Афанасий

Рождение ребёнка
03.07.1903

Дочь: (Афанасьева) Марина

Отец ребёнка: Филиппов Афанасий

Рождение ребёнка
13.12.1905

Дочь: (Афанасьева) Мария

Отец ребёнка: Филиппов Афанасий

Рождение ребёнка
15.11.1908

Дочь: (Афанасьева) Екатерина

Отец ребёнка: Филиппов Афанасий

Рождение ребёнка
06.12.1911

Сын: Афанасьев Николай

Отец ребёнка: Филиппов Афанасий

Рождение ребёнка
20.03.1917

Сын: Афанасьев Гавриил

Отец ребёнка: Филиппов Афанасий

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