(Арсениева (Азариева)) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1897
Муж: Филиппов Афанасий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Афанасьева) Иустинъя
Отец ребёнка: Филиппов Афанасий
Рождение ребёнка
07.11.1901
Сын: Афанасьев Григорий
Отец ребёнка: Филиппов Афанасий
Рождение ребёнка
03.07.1903
Дочь: (Афанасьева) Марина
Отец ребёнка: Филиппов Афанасий
Рождение ребёнка
13.12.1905
Дочь: (Афанасьева) Мария
Отец ребёнка: Филиппов Афанасий
Рождение ребёнка
15.11.1908
Дочь: (Афанасьева) Екатерина
Отец ребёнка: Филиппов Афанасий
Рождение ребёнка
06.12.1911
Сын: Афанасьев Николай
Отец ребёнка: Филиппов Афанасий
Рождение ребёнка
20.03.1917
Сын: Афанасьев Гавриил
Отец ребёнка: Филиппов Афанасий