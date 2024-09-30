Хирвонен (Мейер) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хирвонен (Мейер) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.04.1921

Муж: Хирвонен Андрей Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1922

Дочь: (Хирвонен) Элза Андреевна

Отец ребёнка: Хирвонен Андрей Иванович

Рождение ребёнка
29.02.1924

Сын: Хирвонен Эйно Андреевич

Отец ребёнка: Хирвонен Андрей Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1925

Дочь: (Хирвонен) Эльза Андреевна

Отец ребёнка: Хирвонен Андрей Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1930

Дочь: (Хирвонен) Рейна Андреевна

Отец ребёнка: Хирвонен Андрей Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1933

Сын: Хирвонен Арво Андреевич

Отец ребёнка: Хирвонен Андрей Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1937

Дочь: (Хирвонен) Хиля Андреевна

Отец ребёнка: Хирвонен Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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