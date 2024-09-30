Хирвонен (Мейер) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1921
Рождение ребёнка
23.02.1922
Дочь: (Хирвонен) Элза Андреевна
Отец ребёнка: Хирвонен Андрей Иванович
Рождение ребёнка
29.02.1924
Отец ребёнка: Хирвонен Андрей Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1925
Дочь: (Хирвонен) Эльза Андреевна
Отец ребёнка: Хирвонен Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1930
Дочь: (Хирвонен) Рейна Андреевна
Отец ребёнка: Хирвонен Андрей Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1933
Отец ребёнка: Хирвонен Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1937
Дочь: (Хирвонен) Хиля Андреевна
Отец ребёнка: Хирвонен Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно