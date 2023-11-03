Пиголева 1, Свидерская 2 (Щелкунова ?) Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Пигалев Захар Тихонов
Бракосочетание
16.01.1835
М. Первым браком, ж вдова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свидерский Георгий Стефанов
Отец ребёнка: Свидерский Степан Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно