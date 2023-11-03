Пиголева 1, Свидерская 2 (Щелкунова ?) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПиголева 1, Свидерская 2 (Щелкунова ?) Настасья Иванова

Пиголева 1, Свидерская 2 (Щелкунова ?) Настасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Пигалев Василий Захаров

Отец ребёнка: Пигалев Захар Тихонов

Бракосочетание
16.01.1835

Муж: Свидерский Степан Михайлов

М. Первым браком, ж вдова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свидерский Георгий Стефанов

Отец ребёнка: Свидерский Степан Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигалев Захар Тихонов

Смерть
Неизвестно
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