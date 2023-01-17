Хорошавин Ларион Семёнович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1718 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718 ст.
Отец: Хорошавин Семён -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Дочь: Хорошавина Неонила Ларионовна
Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Сын: Хорошавин Пётр Ларионович
Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Сын: Хорошавин Марко Ларионович
Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Дочь: Хорошавина Марья Ларионовна
Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Сын: Хорошавин Роман Ларионович
Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Сын: Хорошавин Степан Ларионович
Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Дочь: Хорошавина Елена Ларионовна
Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Дочь: Хорошавина Евфимия Ларионовна
Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна
Смерть
Неизвестно