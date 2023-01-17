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Хорошавин Ларион Семёнович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1718 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718 ст.

Отец: Хорошавин Семён -

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Дочь: Хорошавина Неонила Ларионовна

Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Сын: Хорошавин Пётр Ларионович

Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Хорошавин Марко Ларионович

Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Дочь: Хорошавина Марья Ларионовна

Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Сын: Хорошавин Роман Ларионович

Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Сын: Хорошавин Степан Ларионович

Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Дочь: Хорошавина Елена Ларионовна

Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Дочь: Хорошавина Евфимия Ларионовна

Мать ребёнка: Одинцова Степанида Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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