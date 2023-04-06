Зайцев Филипп Николаевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти18.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
18.12.1941
Починки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Воинское звание: красноармеец; сапер Последнее место службы: 1 Уд. А 2 инж. бат. Дата выбытия: 18.12.1941 Причина выбытия: погиб при исполнении боевого задания. Первичное место захоронения: Московская... Показать все