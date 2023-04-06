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Зайцев Филипп Николаевич

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Место рождения

Голяши, Вытегорский район, Вологодская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

18.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Голяши, Вытегорский район, Вологодская область
Смерть
18.12.1941
Починки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Воинское звание: красноармеец; сапер Последнее место службы: 1 Уд. А 2 инж. бат. Дата выбытия: 18.12.1941 Причина выбытия: погиб при исполнении боевого задания. Первичное место захоронения: Московская... Показать все
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