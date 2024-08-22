Литвинова (Давыденкова) Екатерина Георгиевна
Место рожденияЛюбимовка
Дата рождения12.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1875 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/d637dad7-25af-4c83-996d-b3aa8dc77415/172 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №273, стр. 172 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетан... Показать все
Крещение
13.11.1875 ст.
см запись о Рождении
Бракосочетание
03.11.1893 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/c7bb6a1d-4b0b-47fc-9236-27025703fe4e/157 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №740, стр. 157 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетан... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1894 ст.
Отец ребёнка: Литвинов Андрей Иванович
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №770, стр. 143
Рождение ребёнка
01.11.1895 ст.
Дочь: Неваленова (Литвинова) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Литвинов Андрей Иванович
https://yandex.ru/archive/catalog/a5142217-41a4-4e00-85e9-8ef533a01854/154 ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №803, стр. 154 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетан... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1899 ст.
Дочь: Литвинова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Литвинов Андрей Иванович
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №943, стр. 121
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.
Дочь: Литвинова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Литвинов Андрей Иванович
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1025, стр. 6
Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.
Отец ребёнка: Литвинов Андрей Иванович
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1127, стр. 38
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.
Отец ребёнка: Литвинов Андрей Иванович
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1840, стр. 129
Смерть
Неизвестно