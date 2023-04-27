Помаскина (Мальцева) Дарья Николаевна
Место рождениясело Скрипошниковское Красноярской губернии
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1890
Бракосочетание
11.11.1890 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1895 ст.
Дочь: Шамкина Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Помаскин Иван Георгиевич
Новоалтатка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно