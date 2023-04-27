Помаскина (Мальцева) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помаскина (Мальцева) Дарья Николаевна

Место рождения

село Скрипошниковское Красноярской губернии

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

село Скрипошниковское Красноярской губернии
Бракосочетание
11.11.1890

Муж: Помаскин Иван Георгиевич

Бракосочетание
11.11.1890 ст.

Муж: Помаскин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
12.11.1895 ст.

Дочь: Шамкина Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Помаскин Иван Георгиевич

Новоалтатка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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