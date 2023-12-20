Максимова Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1952

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1952

Отец: Максимов Михаил Иванович

Мать: не указана

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