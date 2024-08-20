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Фотей Фока / Фотей / Фадей Минеевич

Место рождения

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.07.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1861

Отец: Стрельцов Мина Иванович

Мать: Стрельцова Стефанида Павловна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Харитинья

Рождение ребёнка
1882

Сын: Стрельцов Ермил Фадеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Харитинья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Стрельцов Тимофей Фадеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Харитинья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Стрельцов Полиевкт Фадеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Харитинья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Стрельцова) Анастасия Фаддевна

Мать ребёнка: Стрельцова Харитинья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Стрельцов Афанасий Фадеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Харитинья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Стрельцов Василий Фадеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Харитинья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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