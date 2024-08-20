Фотей Фока / Фотей / Фадей Минеевич
Место рождения
Дата рождения16.07.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельцова Харитинья
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Стрельцова Харитинья
Рождение ребёнка
1890
Сын: Стрельцов Тимофей Фадеевич
Мать ребёнка: Стрельцова Харитинья
Рождение ребёнка
1892
Сын: Стрельцов Полиевкт Фадеевич
Мать ребёнка: Стрельцова Харитинья
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Стрельцова) Анастасия Фаддевна
Мать ребёнка: Стрельцова Харитинья
Рождение ребёнка
1903
Сын: Стрельцов Афанасий Фадеевич
Мать ребёнка: Стрельцова Харитинья
Рождение ребёнка
1905
Сын: Стрельцов Василий Фадеевич
Мать ребёнка: Стрельцова Харитинья
Смерть
Неизвестно