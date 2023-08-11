Брусова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1903 ст.
Отец ребёнка: Брусов Андрей Петрович
Яслево, Лехтовская волость, Меленковский уезд
Крещение 28 мая 1903. Восприемники: «той же деревни крестьянин Матвей Антонов Константинов и села Архангела крестьянская жена Анастасия Николаева Козлова».
Смерть
Неизвестно