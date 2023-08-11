Брусова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1903 ст.

Сын: Брусов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Брусов Андрей Петрович

Яслево, Лехтовская волость, Меленковский уезд
Крещение 28 мая 1903. Восприемники: «той же деревни крестьянин Матвей Антонов Константинов и села Архангела крестьянская жена Анастасия Николаева Козлова».
Смерть
Неизвестно
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