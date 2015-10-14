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Кандюкин Николай Фёдорович

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Место рождения

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.07.1934

Дата смерти

14.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1934

Отец: Кандюкин Фёдор

Мать: Кандюкина Прасковья

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.11.1958

Сын: Кандюкин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Кандюкина Альбина Николаевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1960

Сын: Кандюкин Александр

Мать ребёнка: Кандюкина Альбина Николаевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.10.2015
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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