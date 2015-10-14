Кандюкин Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения20.07.1934
Дата смерти14.10.2015
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1934
Отец: Кандюкин Фёдор
Мать: Кандюкина Прасковья
Рождение ребёнка
02.11.1958
Сын: Кандюкин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Кандюкина Альбина Николаевна
Рождение ребёнка
01.02.1960
Сын: Кандюкин Александр
Мать ребёнка: Кандюкина Альбина Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.10.2015
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость