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Покусаев Олег Валерьевич

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Место рождения

Баку

Дата рождения

08.02.1970

Дата смерти

22.05.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1970

Отец: Покусаев Валерий Яковлевич

Мать: Покусаева Светлана Александровна

Баку
Бракосочетание
15.08.1992

Жена: Покусаева Елена Валентиновна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.04.1996

Дочь: Покусаева Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Покусаева Елена Валентиновна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.12.2001

Сын: Покусаев Алексей Олегович

Мать ребёнка: Покусаева Елена Валентиновна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.2010

Дочь: Покусаева Мария Олеговна

Мать ребёнка: Покусаева Елена Валентиновна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.2012

Дочь: Покусаева Валерия Олеговна

Мать ребёнка: Покусаева Елена Валентиновна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.2014

Сын: Покусаев Дмитрий Олегович

Мать ребёнка: Покусаева Елена Валентиновна

Смерть
22.05.2018
Погиб в автоаварии
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