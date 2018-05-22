Покусаев Олег Валерьевич
Место рожденияБаку
Дата рождения08.02.1970
Дата смерти22.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1970
Баку
Бракосочетание
15.08.1992
Рождение ребёнка
10.04.1996
Дочь: Покусаева Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Покусаева Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
22.12.2001
Сын: Покусаев Алексей Олегович
Мать ребёнка: Покусаева Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
25.03.2010
Дочь: Покусаева Мария Олеговна
Мать ребёнка: Покусаева Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
20.06.2012
Дочь: Покусаева Валерия Олеговна
Мать ребёнка: Покусаева Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
26.12.2014
Сын: Покусаев Дмитрий Олегович
Мать ребёнка: Покусаева Елена Валентиновна
Смерть
22.05.2018
Погиб в автоаварии