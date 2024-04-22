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Афанасий Иванов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Жена

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Иван Васильев (Ич)

Мать: Авдотья

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Илья Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Митродора Николаева (Вна)

Рождение ребёнка
26.10.1851

Дочь: Настасья Афанасьева (Вна)

Мать ребёнка: Митродора Николаева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митродора Николаева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1856
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