Афанасий Иванов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Иван Васильев (Ич)
Мать: Авдотья
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Илья Афанасьев (Ич)
Мать ребёнка: Митродора Николаева (Вна)
Рождение ребёнка
26.10.1851
Дочь: Настасья Афанасьева (Вна)
Мать ребёнка: Митродора Николаева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1856