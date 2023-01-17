Логачев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Логачев Иван Ильич
Мать: Логачева Ольга Ильинична
Бракосочетание
03.06.1913 ст.
Жена: Логачева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.03.1914 ст.
Дочь: Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Логачева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.03.1915 ст.
Сын: Логачев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Логачева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.04.1916 ст.
Сын: Логачев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Логачева Анна Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
ратник 1-го разряда 16-го Сибирского стрелкового полка, фабричный рабочий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно