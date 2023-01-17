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Логачев Михаил Иванович

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Логачев Иван Ильич

Мать: Логачева Ольга Ильинична

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
03.06.1913 ст.

Жена: Логачева Анна Дмитриевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1914 ст.

Дочь: Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Логачева Анна Дмитриевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1915 ст.

Сын: Логачев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Логачева Анна Дмитриевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
30.04.1916 ст.

Сын: Логачев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Логачева Анна Дмитриевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
ратник 1-го разряда 16-го Сибирского стрелкового полка, фабричный рабочий
Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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