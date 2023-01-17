Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович

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Место рождения

Сновское, Щорсовский район, Черниговская область, Украина

Дата рождения

26.11.1903 ст.

Дата смерти

20.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1903 ст.

Отец: Горбатович Михаил

Мать: Горбатович Анастасия ( Аниста) Васильевна

Сновское, Щорсовский район, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
15.08.1929

Сын: Горбатович Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Горбатович Мария Ефимовна

Жлобин, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.06.1931

Дочь: Заломова Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Горбатович Мария Ефимовна

Украина
Рождение ребёнка
01.02.1936

Дочь: Лебедева Нинель Григорьевна

Мать ребёнка: Горбатович Мария Ефимовна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
26.02.1940

Дочь: Захаренкова Раиса Григорьевна

Мать ребёнка: Горбатович Мария Ефимовна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатович Мария Ефимовна

Смерть
20.11.1982
Калуга, город Калуга, Калужская область
Скончался после продолжительной болезни , спровоцированной фронтовыми ранениями
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