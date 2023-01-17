Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович
Место рожденияСновское, Щорсовский район, Черниговская область, Украина
Дата рождения26.11.1903 ст.
Дата смерти20.11.1982
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1903 ст.
Сновское, Щорсовский район, Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
15.08.1929
Сын: Горбатович Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Горбатович Мария Ефимовна
Жлобин, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.06.1931
Дочь: Заломова Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Горбатович Мария Ефимовна
Украина
Рождение ребёнка
01.02.1936
Дочь: Лебедева Нинель Григорьевна
Мать ребёнка: Горбатович Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
26.02.1940
Дочь: Захаренкова Раиса Григорьевна
Мать ребёнка: Горбатович Мария Ефимовна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1982
Скончался после продолжительной болезни , спровоцированной фронтовыми ранениями