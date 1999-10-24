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Клименко Анастасия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1999

Отец: Клименко Павел Васильевич

Мать: Клименко Алена Викторовна

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