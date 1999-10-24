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Клименко Анастасия Павловна
Клименко Анастасия Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.1999
Пол
Женский
Отец
Клименко Павел Васильевич
1971 г.р.
Мать
Клименко (Суханова) Алена Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1999
Отец:
Клименко Павел Васильевич
Мать:
Клименко Алена Викторовна
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