Шлыков Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1934
Дата смертиОколо 31.12.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 31.12.1995