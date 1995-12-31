Шлыков Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлыков Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1934

Дата смерти

Около 31.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 31.12.1995
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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