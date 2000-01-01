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Ситников Виктор Иванович
Ситников Виктор Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ситников Иван
Мать
Коробейникова Анна Яковлевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Ситников Иван
Мать:
Коробейникова Анна Яковлевна
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