Полесовая (Змеина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полесовая (Змеина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1948

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.07.1973

Дочь: Мелехова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Полесовой Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полесовой Евгений Николаевич

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