Полесовая (Змеина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1948
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.1973
Дочь: Мелехова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Полесовой Евгений Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно