Есипов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есипова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есипов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Есипова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есипова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Есипова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есипов Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Есипова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есипов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Есипова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Есипова Пелагея
Смерть
Неизвестно