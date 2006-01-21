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Вассерман Борис

Место рождения

г.Кабанск, Бурят-Монгольская АССР,

Дата рождения

23.04.1911

Дата смерти

21.01.2006

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1911

Отец: Вассерман Иосиф Павлович

Мать: Вассерман Лина (Инда) Исаевна

г.Кабанск, Бурят-Монгольская АССР,
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вассерман Клавдия

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вассерман Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вассерман Клавдия

Военная награда
Неизвестно
Вассерман Борис Иосифович майор Дата рождения __.__.1911 Место рождения Бурят-Монгольская АССР, г. Кабанск Воинская часть в/ч 21085 ЗапФ Дата поступления на службу 01.10.1942 Кто наградил Президиум ВС... Показать все
Смерть
21.01.2006
Ашдод, Израиль
Похороны
Неизвестно
Ashdod, Ashdod, Israel
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