Мальгин Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1929
Дата смерти08.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929
Отец: Мальгин Степан
Мать: Мальгина Вера Анисимовна
Рождение ребёнка
06.06.1964
Сын: Мальгин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мальгина Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Мальгина Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.2000