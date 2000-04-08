Мальгин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальгин Василий Степанович

Мальгин Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1929

Дата смерти

08.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929

Отец: Мальгин Степан

Мать: Мальгина Вера Анисимовна

Рождение ребёнка
06.06.1964

Сын: Мальгин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мальгина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Мальгина Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальгина Надежда Васильевна

Смерть
08.04.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close