Дурнев Олег Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнев Олег Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1959

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1997 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1959

Отец: Дурнев Михаил Сергеевич

Мать: Дурнева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
06.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дурнева Ирина Владимировна

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
24.12.1997

Дочь: Дурнева Елизавета Олеговна

Мать ребёнка: Дурнева Ирина Владимировна

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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