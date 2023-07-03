Дурнев Олег Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1959
Отец: Дурнев Михаил Сергеевич
Мать: Дурнева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
06.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дурнева Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
24.12.1997
Дочь: Дурнева Елизавета Олеговна
Мать ребёнка: Дурнева Ирина Владимировна