Трищенков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрищенков Дмитрий

Трищенков Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трищенков ??

Мать: Трищенкова ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трищенков Фрол Дмитриевич

Мать ребёнка: Трищенкова Ульяна Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трищенкова Ульяна Фроловна

Рождение ребёнка
10.11.1906

Дочь: Горелова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Трищенкова Ульяна Фроловна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Трищенков Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Трищенкова Ульяна Фроловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.