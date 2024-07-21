Трищенков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трищенков ??
Мать: Трищенкова ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трищенков Фрол Дмитриевич
Мать ребёнка: Трищенкова Ульяна Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1906
Дочь: Горелова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Трищенкова Ульяна Фроловна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Трищенков Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Трищенкова Ульяна Фроловна
Смерть
Неизвестно